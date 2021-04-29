Бюро переводов «Экспресс» Челябинск

Бюро переводов "Экспресс" предоставляет услуги переводчиков, работающих с 27 иностранными языками по широкому кругу тематик.

— С чего начинается хороший перевод?



— Например, со внимательного менеджера, который быстро рассчитает стоимость перевода и верстки ваших материалов?



— С дружелюбных тарифов на услуги, скидок и специальных предложений?



— С грамотных специалистов, подтвердивших свою квалификацию дипломами и сертификатами?



— Или со всесторонней поддержки проекта — со стороны программистов, верстальщиков, консультантов и, конечно, носителей языка?



— Или, может быть, со строгого соблюдения контрольных точек и дедлайнов?

— Хороший перевод начинается с обращения в профессиональное агентство переводов «Экспресс»!





Агентство переводов «Экспресс» выполняет заказы для клиентов со всех уголков мира. Вы можете обратиться к нам посредством большинства существующих мессенджеров (Skype, ICQ и др.), также существует возможность задать интересующие Вас вопросы через встроенный чат с менеджером. Наконец, Вы можете рассчитать стоимость заказа не выходя из дома, просто прислав заявку по электронной почте или воспользовавшись услугой он-лайн заявки.

Мы предоставляем многостороннюю лингвистическую и техническую поддержку — предоставляем устного переводчика, объясняем порядок работы с переводом документов для нотариального заверения, переводим сайты, размещая на них переведенный контент, локализуем программы, переводим видео- и онлайн-семинары (вебинары).

Мы постарались учесть, что самый распространенный язык – английский, поэтому большинство наших сотрудников и редакторов – специалисты именно по этому языку. Компетенция сотрудников нашего бюро переводов охватывает как распространенные тематики, так и редкие: рядовой контракт или инструкция к медицинскому оборудованию, лекция по йоге или состав продукта — мы обязательно подберём именно Вашего специалиста!

Почему наши цены чаще всего оказываются ниже тарифов конкурентов? Мы предлагаем оперативные услуги по грамотным переводам за разумные деньги. Цены, указанные в прейскуранте, актуальны. Механизм расчёта стоимости понятен и прозрачен: вы можете самостоятельно оценить стоимость наших работ, а лучше отправьте нужные файлы нам — и дежурный менеджер нашего бюро свяжется с вами в течение двух часов!

Преимущества работы с нами:

Простота обращения Вам не составит никакого труда заказать перевод у нас. Для расчета стоимости заказа, Вы можете выбрать один из следующих способов связи: электронная почта, ICQ, телефонный звонок, чат с менеджером, он-лайн заявка. Контроль качества Все переводчики и редакторы бюро обязательно имеют высшее профильное языковое образование и достаточный опыт работы, перед началом сотрудничества с нами все они прошли тестирование, а каждый выполненный заказ подвергается профессиональной редакторской вычитке. Приемлемые цены Наше агентство переводов любит радовать клиентов низкими ценами, и мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить наши цены ниже среднерыночных. Быстрота выполнения Мы прекрасно понимаем, что для многих наших клиентов время – деньги, поэтому мы стараемся выполнять заказы настолько быстро, насколько это возможно. Наша организация – одно из немногих бюро переводов в Челябинске, которые принимают заявки на экспресс-переводы, требующие всего несколько часов на выполнение. Индивидуальный подход Менеджеры нашего агентства переводов стараются учитывать все пожелания клиента, будь то создание глоссария терминов или использование определенной терминологии, оформление, аналогичное оригиналу, или форматирование в соответствии с заданными стандартами.

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