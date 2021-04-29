Бюро переводов «Экспресс» Челябинск
Бюро переводов "Экспресс" предоставляет услуги переводчиков, работающих с 27 иностранными языками по широкому кругу тематик.
— Например, со внимательного менеджера, который быстро рассчитает стоимость перевода и верстки ваших материалов?
— С дружелюбных тарифов на услуги, скидок и специальных предложений?
— С грамотных специалистов, подтвердивших свою квалификацию дипломами и сертификатами?
— Или со всесторонней поддержки проекта — со стороны программистов, верстальщиков, консультантов и, конечно, носителей языка?
— Или, может быть, со строгого соблюдения контрольных точек и дедлайнов?
Агентство переводов «Экспресс» выполняет заказы для клиентов со всех уголков мира. Вы можете обратиться к нам посредством большинства существующих мессенджеров (Skype, ICQ и др.), также существует возможность задать интересующие Вас вопросы через встроенный чат с менеджером. Наконец, Вы можете рассчитать стоимость заказа не выходя из дома, просто прислав заявку по электронной почте или воспользовавшись услугой он-лайн заявки.
Мы предоставляем многостороннюю лингвистическую и техническую поддержку — предоставляем устного переводчика, объясняем порядок работы с переводом документов для нотариального заверения, переводим сайты, размещая на них переведенный контент, локализуем программы, переводим видео- и онлайн-семинары (вебинары).
Мы постарались учесть, что самый распространенный язык – английский, поэтому большинство наших сотрудников и редакторов – специалисты именно по этому языку. Компетенция сотрудников нашего бюро переводов охватывает как распространенные тематики, так и редкие: рядовой контракт или инструкция к медицинскому оборудованию, лекция по йоге или состав продукта — мы обязательно подберём именно Вашего специалиста!
Почему наши цены чаще всего оказываются ниже тарифов конкурентов? Мы предлагаем оперативные услуги по грамотным переводам за разумные деньги. Цены, указанные в прейскуранте, актуальны. Механизм расчёта стоимости понятен и прозрачен: вы можете самостоятельно оценить стоимость наших работ, а лучше отправьте нужные файлы нам — и дежурный менеджер нашего бюро свяжется с вами в течение двух часов!
|Направления
|Цена, руб.
|Нотариальный перевод
|от 50
|Перевод документов
|от 350
|Медицинский перевод
|от 440
|Экономический перевод
|от 440
|Финансовый перевод
|от 440
|Перевод деловых писем и личной переписки
|от 440
|Локализация/перевод веб-сайтов
|от 528
|Технический перевод
|от 440
|Юридический перевод
|от 440
|Художественный перевод
|от 440
|Последовательный перевод
|от 500
|Синхронный перевод
|от 2200
Преимущества работы с нами:
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Простота обращения
Вам не составит никакого труда заказать перевод у нас. Для расчета стоимости заказа, Вы можете выбрать один из следующих способов связи: электронная почта, ICQ, телефонный звонок, чат с менеджером, он-лайн заявка.
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Контроль качества
Все переводчики и редакторы бюро обязательно имеют высшее профильное языковое образование и достаточный опыт работы, перед началом сотрудничества с нами все они прошли тестирование, а каждый выполненный заказ подвергается профессиональной редакторской вычитке.
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Приемлемые цены
Наше агентство переводов любит радовать клиентов низкими ценами, и мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить наши цены ниже среднерыночных.
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Быстрота выполнения
Мы прекрасно понимаем, что для многих наших клиентов время – деньги, поэтому мы стараемся выполнять заказы настолько быстро, насколько это возможно. Наша организация – одно из немногих бюро переводов в Челябинске, которые принимают заявки на экспресс-переводы, требующие всего несколько часов на выполнение.
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Индивидуальный подход
Менеджеры нашего агентства переводов стараются учитывать все пожелания клиента, будь то создание глоссария терминов или использование определенной терминологии, оформление, аналогичное оригиналу, или форматирование в соответствии с заданными стандартами.
Клиенты бюро переводов «Экспресс»
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